Actriz de “El Conjuro” es metalera y cantó en vivo un tema de Iron Maiden

Vera Farmiga, la reconocida actriz que formó parte de la saga de “El Conjuro” y de la serie “Bates Motel“, es bastante metalera y no muchos lo notaron en un comienzo. A través de su cuenta de Instagram publicó recientemente un video en el que se le puede ver cantante el clásico de Iron Maiden, “The Trooper”.

La actriz de "El Conjuro" mostró su rango vocal y cantó "The Trooper".

Además de Ian, en la banda de acompañamiento también podemos ver a Renn Hawkey, esposo de la actriz quien toca los teclados para la banda de hard rock Deadsy.

Si en estos momentos te estás preguntando por qué Scott Ian subió al escenario para cantar con Vera, todo es por una simple razón; Scott Ian es un "die hard fan" del mundo del cine de terror, por lo que es más que obvio que Scott sigue a la actriz y por supuesto, son buenos amigos.

Vera Ann Farmiga (Clifton, Nueva Jersey; 6 de agosto de 1973), conocida como Vera Farmiga, es una actriz, productora, directora y bailarina estadounidense. En 2009, recibió varias nominaciones por su actuación en la película Up in the Air; entre ellas, la nominación a un Óscar y un Globo de Oro.