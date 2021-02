Afirma que 20 bomberos la violaron durante dos años

Cargando...

Francia

Una mujer en Francia ha afirmado que fue violada por 20 bomberos durante un período de dos años desde los 13 a los 15 años. La mujer, que ahora tiene 25 años, dijo que fue preparada por un bombero que la ayudó durante un ataque de ansiedad en 2008.

Diez años después del presunto abuso, tres hombres han sido acusados ​​de violación sexual y el tribunal más alto del país se pronunciará sobre el caso el miércoles.

El caso de la presunta víctima, que ha sido apodada 'Julie' por los medios franceses, ha provocado protestas en Francia, y los activistas exigen que la edad de consentimiento sexual sea consagrada en la ley.

En la legislación francesa, hay una 'mayoría de edad sexual' a los 15 años, pero no hay una edad por debajo de la cual no se pueda considerar que un menor da su consentimiento, lo que significa que un niño no se considera necesariamente una víctima de violación.

Es un delito que alguien en una posición de autoridad tenga relaciones sexuales con una persona menor de 18 años. En comparación, en el Reino Unido, el sexo con menores de 13 años es una violación de menores.

Las protestas estallaron en toda Francia el fin de semana en apoyo de la mujer.

Más detalles sobre el caso

Julie afirma que un bombero llamado Pierre la comenzó a acosar desde los 13 años antes de que él y 19 de sus colegas la violaran durante un período de dos años.

En enero de 2009, Pierre presuntamente visitó la casa de Julie y la violó mientras su madre salía a pasear al perro.

Julie dijo a los investigadores que en noviembre de 2009, Pierre, mientras vestía uniforme completo, supuestamente llevó a Julie a su apartamento donde dos colegas se acercaron y procedieron a violarla en grupo.

Al menos tres de los bomberos han admitido haber tenido relaciones sexuales con el entonces adolescente, aunque sostienen que el sexo fue consensual.

Julie dice que estaba 'aterrorizada y paralizada por el miedo' en ese momento.

Los hombres visitaron su casa 130 veces durante dos años, según un informe de The Guardian, mientras la madre argumenta que no tenía idea de lo que estaba pasando.

La denuncia

La salud física y mental de Julie se deterioró después de las presuntas agresiones, y le recetaron medicamentos contra la ansiedad. Después de que le quitaran la medicación en julio de 2010, Julie le reveló el abuso a su madre, quien presentó un informe policial.

Actualmente, tres hombres están acusados ​​de "violación sexual", aunque los fiscales argumentarán que los 20 hombres deberían ser condenados por violación.

En Francia, la pena máxima por violación sexual es de siete años, en comparación con 20 por violación. Para presentar cargos de violación en Francia, la autora debe demostrar que fue forzada o coaccionada violentamente.

La defensora legal de la víctima, Marjolaine Vignola, dijo: 'Todos los estereotipos sobre violación están en este caso: los jueces y el psiquiatra dicen que Julie es una mentirosa, que consintió en tener relaciones sexuales con todos esos hombres y que está mintiendo acerca de ser violada porque se avergüenza.