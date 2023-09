Aitana Tufiño reina del Carnaval estuvo en el clásico cruceño

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

La soberana del Carnaval Cruceño 2024, Aitana Tufiño, participó del clásico cruceño. Hija de un exfutbolista, Rubén Tufiño, desde pequeña visitaba la cancha de fútbol y compartía la pasión por la pelota.

"Me encanta el fútbol, no podía faltar a un clásico, son una apasionada por este deporte, no podía faltar al clásico", indicó a la Red Uno.

¿A quién apoya la reina? Aitana aseguró que se identifica con el color celeste, pero en el clásico jugado este domingo 17 de septiembre, aseguró tener el corazón dividido. "Soy cruceña de corazón y hay que apoyar a nuestros equipos, para que estos puedan crecer", aseguró.

Rubén Tufiño recibió la invitación de jugar para los celestes, en el estadio Tahuichi, siendo apoyado por su más grande admiradora, su hija.