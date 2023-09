"El carnaval será como antes": Aitana I asegura que no decepcionará a los cruceños

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

Luciendo el espectacular vestido rojo con plumas diseñado por Galo Sánchez, la soberana del carnaval cruceño, Aitana I, visitó Red Uno para su primera entrevista oficial como reina de la fiesta grande.

Así, en El Mañanero compartió su alegría y agradecimiento con el pueblo cruceño. Además, compartió algunos detalles sobre cómo recibió la noticia y quiénes le apoyaron desde el primer momento.

"No me llamaron a mí, fue a mi manager, mi madre y le consultaron si me gustaría. Ella no me preguntó porque no quería ilusionarme, pero dijo que sí porque sabía que era uno de mis sueños", contó, junto a la comparsa coronadora Los Ociosos.

Luego, sí se contactaron con ella y le hicieron la misma consulta, pero sin asegurarle nada. Hasta que finalmente llegó la confirmación.

Con su experiencia en reinados, su mamá, Natalia Cronenbold Aguilera, le dio varios consejos.

"Siempre hablamos que si en algún momento se me daba, yo tenía que saber a lo que me metía, es un reinado bastante duro, pero hermoso. Ella siempre me preparó psicológicamente para lo que tengo que vivir. Ella está feliz y orgullosa porque cada cosa que me propongo, la cumplo. He trabajado por ello también", detalló.

Aitana acaba de cumplir 22 años. Además, decidió suspender sus estudios durante su reinado. Es hija del exfutbolista Rubén Tufiño y de Natalia Cronenbold Aguilera, que lució esta misma corona en 1997, tiene dos hermanas y es la del medio. Su corazón está tomado y no es celoso.

Además, sabe que los más importante está por llegar, con las precarnavaleras, el corso y los tres días de mojazón, lo que llena de emoción.

"Es un honor representar el carnaval cruceño que es la corona que cualquier señorita quiere portar, así que yo feliz, orgullosa y con todo el corazón lo haré", afirmó.

También dijo que quiere ser recordada como una reina muy cercana al pueblo.

"No los voy a decepcionar. Ser alegre y carismática me va a durar todo el carnaval. No muerdo, que se me acerquen y pidan fotos, expresen su cariño, es lo que más me gusta", agregó.

Aseguró que el carnaval 2024 será disfrutado por todos y nada lo truncará.

"Vamos a hacer que este carnaval vuelva a ser lo que era antes, vamos revivir nuestras costumbres y tradiciones, eso es lo que nos caracteriza para transmitirlo a los más pequeños", complementó.