¿Alien o Pastel? Crearon una torta inspirada en el "extraterrestre" presentado en México

Mundo

Se trata de un hecho bastante comentado en los últimos días, el pasado 12 de septiembre se realizó una audiencia pública en el Congreso Mexicano, con el motivo de exponer la conversación que en otros países sobre los fenómenos anómalos no identificados por la aparición de los “supuestos extraterrestres”.

A raíz de tanta crítica y opiniones en plataformas digitales, el famoso influencer Ben Cullen o mejor conocido The Bake King, que se dedica a crear pasteles ultra realistas, hizo una réplica de la imagen que se presentó en el Congreso de México.

La imagen del pastel se ha hecho viral, y cuenta con muchos comentarios como:“Objeto no identificado o pastel”, “Me molesta mucho... que no pasen la receta”, “No tuvimos un alien, pero sí algo rico”, “Parece un tiramisú”, “Ay, se me antojó”, “Se ve bueno el relleno”, escribieron los usuarios.