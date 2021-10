Aprendió a vivir sin colon, sin recto y sin estómago

Inglaterra

Conoce la increíble historia de lucha de Juan Dual, un joven valenciano que vive sin varios órganos, pero eso no frenó sus ganas de superación. Este hombre que estuvo a punto de perder la vida en 3 ocasiones, encontró en el deporte su salvación.

Dual supo de su enfermedad a los 13 años, le diagnosticaron poliposis familiar múltiple, una enfermedad hereditaria que le dejaba un 99,8% de probabilidades de desarrollar cáncer en el aparato digestivo.

Le extirparon el estómago, en el quirófano sufrió un fuerte derrame y casi muerte en la cirugía. Al poco tiempo una bacteria se adueñó de su vesícula biliar y no quedó otra alternativa que extirparla.

Con 4 órganos menos y la necesidad de obligarse a comer porque ya no tenía la capacidad de sentir hambre, asumió la vida con un valor completamente distinto y se aferró al deporte.

Meses después surgió la posibilidad de trabajar en Inglaterra, “en un pueblo bonito, pero sin más entretenimiento que unas colinas preciosas, así que empecé a correr. Ahí conocí a un grupo de deportistas con los que empecé a salir, y algunos de ellos se quedaron sorprendidos porque quedaba hecho "bolsa" tras cada salida”.

“El deporte me ayuda mucho y me lo ha dado todo. Cuanto más corro o pedaleo, más como. Si como, tengo más energía y fortaleza. Mi familia se tranquiliza porque me ve mejor. Además, sirvo de motivación para mucha gente que conoce mi historia. Me mandan mensajes que son un empujón para seguir adelante. Siempre necesitas aferrarte a algo”.