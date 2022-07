Artista deja de depilarse el vello en el pecho para empoderar a las mujeres

Mundo

Una joven de 25 años se ha vuelto viral al contar a sus seguidores que dejó de depilarse el pecho como una forma de enfrentar los estereotipos de belleza.

Se llama Esther Calixte-Bea y a través de sus redes sociales ha manado algunos mensajes de empoderamiento a otras mujeres a partir de su experiencia.

“Un día me di cuenta de que ya estaba harta de odiarme a mí misma, de llorar al ver mi cuerpo cubierto de vello y que cuanto más me lo quitaba más pelo me salía. Era agotador y deprimente”, indicó a través de su cuenta de Instagram.