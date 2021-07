Asesinó a sus padres porque no lo dejaban ver sus series de anime

Japón

Un hombre en Japón llevó su adicción por los animes al extremo de asesinar a sus padres por no dejarlo ver su serie favorita a gusto. Según reporta Yomiuri Shimbun de The Tokyo Reporter; Junji Matsumoto de 59 años de edad, cuya ocupación es desconocida, asesinó a sus padres, Hirokazu de 88 años y Makie de 87, debido al estrés que le provocaba cuidarlos y al mismo tiempo ver la televisión

El asesino cometió el crimen el 21 de julio, almacenó los cuerpos en un frigorífico industrial y emprendió una huida en bicicleta y tren, viajando por diferentes ciudades.

Fue detenido el 5 de julio en un estacionamiento de hotel en Kyoto, luego de que familiares alertaran a la policía porque no habían podido comunicarse con las personas mayores en varios días. La estancia en el hotel fue lo que facilitó la captura del asesino confeso.

“Era molesto que cada vez que veía anime, mis padres me interrumpieran. No podía soportarlo. Durante una buena escena de un anime, mi padre me pidió repetidamente que le cuidara. Como se quejó de mí, lo maté”.