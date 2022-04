Atleta boliviana que corría descalza recibió zapatillas desde EEUU

Bolivia

La atleta Jhoselyn Camargo compartió en sus redes sociales una "buenanueva" puesto que recibió unas zapatillas desde Estados Unidos, recalcando que fue una compatriota que ni si quiera la conoce, pero sí sabe de sus logros y para apoyarla le envió este implemento esencial para su disciplina deportiva. Jhoselyn ha puesto en alto el nombre de Bolivia a nivel Sudamérica a ganar medalla de oro para nuestro país en el Campeonato Sudamericano Indoor.

La fondista boliviana oriunda de La Paz, tiene una historia de superación para remarcar y aplaudir. En la ciudad de Cochabamba, logró una medalla de oro y una de plata. Jhoselyn, de 23 años, obtuvo el primer puesto en los 3.000 metros planos y el segundo lugar en los 1.500.

"A la primera participación me clasifiqué a la fase departamental y luego a la nacional”. En aquellas oportunidades, se la veía sin calzado. ¿Falta de dinero? Para nada...era por comodidad. “Me incomodaban las zapatillas, no me sentía bien. Año y medio participé así, hasta que luego me dijeron que tenía que correr con tenis para evitar posibles lesiones”, explicó en una anterior entrevista.