Blacklash a Kim Kardashian por quejarse de que “la gente no tiene ganas de trabajar”

Estados Unidos

Kim Kardashian ha acaparado los titulares una vez más al decir que “últimamente la gente no tiene ganas de trabajar”. El problema y lo que ha molestado a los usuarios de las redes sociales es que se atreva a pronunciar dicha frase desde una postura acomodada y privilegiada.

Las redes estallaron, muchos y muchas enseguida se posicionaron en contra de su discurso individualista. Lo cierto es que hay una gran masa de mujeres que sí que trabajan con ganas e invirtiendo gran parte de sus vidas, pero se encuentran en una situación muy precaria. Algo que, por supuesto, no es culpa suya. En resumen, apuntaban en internet, lo que hace falta es disponer de salarios justos, reporta el portal Playground.

En la misma entrevista donde Kim Kardashian afirma este comentario clasista, también ha asegurado que no le afecta la imagen que se ha creado entorno a ella de “ser famosa solo por ser famosa. ¿A quién le importa? Nos enfocamos en lo positivo. Nos partimos el culo. Si eso es lo que piensas, entonces lo siento. Simplemente no tenemos la energía para eso. No tenemos que cantar, bailar o actuar; podemos vivir nuestras vidas, y bueno, lo logramos. No sé qué decirte”, explica en el mismo reportaje.