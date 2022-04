Canceló la boda porque su novia casi mata a su perro

Cargando...

EE.UU.

Casarse es una decisión difícil. Implica compromiso, voluntad de ceder algunas cosas y saber que, desde ese momento en adelante, nuestra vida será compartida. Por eso, es fundamental conocer al otro.

Por eso, en general, un tiempo antes de la unión comenzamos a imaginar cómo cambiará nuestra vida una vez que nos hayamos unido en matrimonio.

Sin embargo, no fue el caso de un hombre decidió cancelar su boda porque su prometida casi mata a su perro. El sujeto, de 28 años, fue pareja de la mujer desde 2018, y hace seis meses se comprometió con ella. Por medio de sus redes sociales, el joven compartió detalles del hecho y reveló los motivos que lo llevaron a repensar su decisión de casarse.

“El sábado, mi prometida tuvo su despedida de soltera en casa. Yo me quedé con mis padres, pero le dejé al perro porque me gusta tenerlo allí. Sin embargo, me aseguré de decirle que lo pusiera en nuestra habitación una vez que comenzara la fiesta”, relató el hombre, según consigna el diario New York Post.

Los problemas comenzaron a las 5 am del día siguiente. A esa hora, su novia lo llamó desesperada, asegurando que su mascota se había puesto mal. “Estaba ebria, así que le dije que tomara un taxi y fuera a la clínica veterinaria de emergencia”, continuó narrando el sujeto.

Al desahogarse en la red social Reddit, el joven contó que se dio cuenta de que estaba cometiendo un error después de que su futura esposa casi mata a su perro por "negligencia". Al mismo tiempo, describió que su mascota "es el mejor perro que existe".

Qué desencadenó la crisis​

Ocurre que demasiado divertidas como para pensar en el perro, la mujer (que tiene 27 años) y sus amigas dejaron alimentos con alcohol y chocolate al alcance de la mascota que, ni lenta ni pereza, los comió.

"Cuando llegué, parecía que no había dejado de llorar durante horas y ni siquiera podía hablar. Dos de sus amigas estaban allí, así que me dijeron que mi perro estaba vivo pero no se encontraba bien. Sentí pena por ella durante 10 minutos mientras esperaba al veterinario".

Fue entonces cuando el profesional le comentó al hombre que el animal había ingerido enormes cantidades de alcohol y chocolate, algo que, literalmente, es veneno para ellos.

"Aparentemente, las chicas pensaron que sería genial poner todo en mesas bajas de café, dejar que el perro deambulara en lugar de ponerlo en la habitación y luego emborracharse y no darse cuenta de que el animal se estaba comiendo todo", posteó, enojado, el joven.

En cuanto la pareja puso un pie de nuevo en su vivienda, él le pidió a quien hasta ese momento era su esposa que hiciera las valijas y "salga de su casa y de su vida".

Y sumó: “Le dije que le dijera a sus invitados que la boda se cancela, y yo le diré a los míos. Ella se sorprendió, pero tomó sus cosas y se fue".

​Por supuesto, pocas horas más tarde, la familia y amigos de la joven literalmente lo "bombardeó" con mensajes de Whatsapp diciéndole que está loco por hacerle esto después de cuatro años y a poco de contraer matrimonio, publicó el medio.

Rápidamente, estos mensajes se convirtieron en insultos y amenazas. Incluso, y para su sorpresa, hasta su propia familia se puso del lado de la novia. "Bueno, fue un error, no lo hizo a propósito, además, ¡el perro no murió!", opinó su madre.

Sin embargo, la cuestión va más allá del perro. "Ella es negligente e irresponsable y no quiero quedarme y posiblemente ver a nuestro hijo morir en un accidente automovilístico algún día porque estaba enviando mensajes de texto o porque olvidó ponerse el cinturón de seguridad", sostuvo el joven.

"Supongo que me di cuenta de que no quiero pasar mi vida con alguien que tiene un desprecio tan flagrante por la vida humana (o animal)", dijo contundente.