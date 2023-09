Cargando...

El famoso cantante puertorriqueño, Ricky Martin, ha causado sensación en las redes sociales al compartir un 'atrevido' video en su cuenta de Instagram. En las imágenes el artista se muestra relajado y sin ropa, mientras descansa en una reposera en su espléndido patio en España, donde se encuentra de vacaciones.

La imagen, que a solo 30 minutos de su publicación superó los 60 mil likes, lo muestra desnudo mientras toma sol y evidencia su buen estado físico. La publicación viene acompañada de la ingeniosa leyenda: "Evitando las marcas de bronceado. Gracias, de nada".

La reacción de sus seguidores en las redes sociales no se hizo esperar. Los comentarios de admiración y entusiasmo inundaron la publicación. Algunos de los mensajes incluyeron: "Gracias por hacerme saber que la mujer que hay en mí no está muerta"; "Que viva la soltería, queremos más videos de estos"; "Así no se puede continuar la tarde tranquilamente"; "Perdóname Diosito por los pensamientos impuros".

Esta no es la primera vez que Ricky Martin comparte contenido provocativo en sus redes sociales, demostrando que no teme mostrar su sensualidad y mantener a sus fans ansiosos por más sorpresas en el futuro.

La publicación ha generado un revuelo en el mundo de la farándula y seguramente continuará siendo tema de conversación en los próximos días. Los seguidores del carismático cantante estarán atentos a las próximas sorpresas que pueda tener preparadas para ellos en sus redes sociales.