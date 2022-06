Ciudadana india quiere casarse con ella misma

Cargando...

India

Una joven de 24 años desea convertirse en la primera persona del mundo en practicar oficialmente la sologamia. Propuso realizar una ceremonia e irse de luna de miel porque considera que se ama demasiado como para compartir su vida con alguien.

Se trata de Kshama Bindu, una joven influencer de la ciudad de Vadodara, en la India, ella eligió el lugar para casarse y hasta puso fecha. Ya escribió sus votos y aunque no tiene pareja, no le importa: pretende casarse con ella misma en una práctica que se ha hecho más habitual en el mundo y se denomina “sologamia”.

Al hablar de su boda, considerada como el primer caso de automatrimonio en la India, Bindu describió su decisión como un acto de amor propio. En declaraciones a The Times Of India dijo:

“Nunca quise casarme. Pero sí quería convertirme en novia. Así que decidí casarme conmigo misma”.

La joven, que dice ser bisexual, quiere romper los estereotipos e inspirar a otros que están “cansados de buscar el amor verdadero”.

“En un momento de mi vida, me di cuenta de que no necesito un príncipe azul porque soy mi propia reina. Quiero el día de la boda, pero no el día siguiente. Por eso he decidido casarme conmigo mismo el 11 de junio. Me vestiré como una novia, participaré en rituales, mis amigos asistirán a mi boda y luego regresaré a mi casa en lugar de ir con el novio”, dijo a los periodistas.