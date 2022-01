Colombia: eliminan normativa que impedía a las personas gay donar sangre

Cargando...

Colombia

A mediados de agosto de 2021, el colombiano Daniel Castellanos se dirigió al centro de salud más cercano para donar sangre; sin embargo, una normativa en el formulario de donación se lo impidió, ¿cuál? Su orientación sexual.

Sí, un requisito homofóbico y discriminatorio le impedía a Castellanos donar sangre en toda Colombia. Dentro de la información sexual requerida en las donaciones, las personas gay y las mujeres trans están inhabilitadas por pertenecer a "una población de riesgo", según la doctora Adriana Urbina, vocera del Banco de Sangre, cuestionada por el portal digital de Blu Radio.

A Castellanos le impidieron donar pese a que tenía una relación completamente monógama de más de seis meses. Este es uno de los requisitos más importantes del formulario y a decir verdad, el joven contaba con cada uno de los estatutos para la donación de sangre.

"Lleno el formulario y en la parte sobre información sexual el numero de parejas sexuales estaba acorde con los lineamientos para donación de sangre. No cambié de pareja en los últimos seis meses. Por eso decidí acudir a donar sangre", manifestó el joven en una entrevista. "(La enfermera) me dice: ‘Gracias por tu buena voluntad y disposición de ayudar, pero haces parte de uno de los grupos que están excluidos de la donación’. Me sentí mal y es la tercera vez que me pasa".

Decidido a acabar con esta discriminación, Daniel Castellanos y su novio, Diego Rico, presentaron una tutela la cual fue respaldada este 18 de enero por un tribunal de Cali.

Ahora las personas gay podrán donar sangre en Colombia

La pregunta número 12 del formulario de donación en los bancos de sangre se leía textualmente: "¿Ha tenido relaciones sexuales con personas pertenecientes a alguna de las siguientes poblaciones: ¿trabajadores sexuales, habitantes de calle, personas que se inyectan drogas, hombres que tienen relaciones sexuales con hombres o mujeres transgénero?".

Claramente, la imposibilidad de que las personas LGBTQ+ puedan donar sangre partía de la hipótesis que todos los hombres gay o mujeres transgénero portan el VIH. Esto no solo no es cierto, sino que también es muy discriminatorio y refuerza estereotipos dañinos, se lee en el portal Playground.

"Nosotros realizamos una tutela que llegó al tribunal superior de Cali y ahí fue cuando ellos dijeron ‘aquí hay una discriminación’, en donde exhortó al Instituto Nacional de Salud y al Ministerio de Salud para que revisarán esta normatividad que puede ser inconstitucional. Entre ello, porque ya hay una sentencia que es la t48 del 2012 de la Corte Constitucional que dice que en ningún momento el ser homosexual o sostener relaciones sexuales entre hombres acredita el riesgo de exposición al VIH", mencionó Diego en una entrevista.

Como resultado, el Instituto Nacional de Salud editó la pregunta 12 del formulario de donación de sangre en Colombia; ahora, cualquier persona puede donar sin importar su orientación sexual o identidad, siempre y cuando no haya tenido una relación de riesgo en los últimos seis meses.

El caso ya llegó a la Corte Constitucional de Colombia para tomar una decisión al respecto y marcar un precedente, según Diego, para que estas conductas no se sigan presentando en el país. Para generar conciencia que el VIH o el Sida no son enfermedades de una población de riesgo, sino que tiene que ver con prácticas de riesgo como el no uso del condón.