Andrés García explicó por qué necesita una transfusión de sangre y habló sobre su herencia

En los últimos días, Andrés García ha estado envuelto en la polémica debido al libro de Anabel Hernández, Emma y las otras mujeres del narco, donde se hizo mención de su persona sin su consentimiento, por lo que buscará demandar a la escritora. Ahora, el intérprete dominicano confesó que se encuentra atravesando por un padecimiento que lo llevó a solicitar una una transfusión de sangre.

El actor de 80 años y su esposa cedieron una entrevista para el programa Hoy, donde hablaron sobre su matrimonio. En medio de la plática, Andrés García dio algunos detalles sobre su estado de salud, pues explicó que no se encuentra pasándola muy bien debido a que desarrolló una condición en la médula espinal que ha afectado sus niveles de hemoglobina y por el cual requiere una transfusión lo antes posible.

“Tiene un condición que su médula espinal destruye sus glóbulos rojos, entonces ahorita está muy muy baja su hemoglobina y necesita esa transfusión para estabilizarse un poco”, declaró su esposa, Margarita, ante las cámaras del matutino.

La pareja no explicó desde cuándo se diagnosticó que el padecimiento del actor, pero sí compartieron que ya se encuentran en trámite para poder conseguir el tipo de sangre que se requiere y comentaron que el procedimiento se atrasó debido a las pasadas fiestas decembrinas.

“Se atravesó el fin de año, la pandemia, y Andrés es un tipo de sangre raro, difícil de conseguir, entonces ya estamos esperando”, dijo Margarita. “Mi sangre es O negativo. Yo puedo dar a quien sea y le sirve mi sangre, le sirve a quien sea, pero a mí solamente el que tenga O negativo”, agregó el actor

Además de dicho padecimiento, Andrés García explicó que también se encuentra recuperándose de una operación de espalda a la que se sometió hace aproximadamente cinco años. El protagonista de Tú o nadie compartió que la recuperación ha sido lenta debido al impacto que tuvo en su cuerpo, pues considera que esperó mucho tiempo para la cirugía aunque era consiente de que la necesitaba.

“He vivido una vida intensa, no me arrepiento, la he vivido. La vida es disfrutar, sufrir y respirar, pero bueno. Tengo un problema de la operación, me operaron de la espalda hace cinco o seis años, pusieron 10 tornillos, me esperé mucho tiempo, todos los médicos me lo dijeron no quise hacer caso, estoy pagando el precio”, agregó.

Cabe recordar que hace algunos años el dominicano se mudó a Acapulco, Guerrero, por recomendación médica. Desde ese entonces, se encuentra disfrutando de su vejez en su casa junto a su esposa. A pesar de que se ha mantenido lejos de las producciones, al actor han concedido algunas entrevistas desde su hogar y la mayoría han sido muy controversiales.

Uno de los puntos que más ha llamado la atención es su herencia, pues en alguna ocasión el actor comentó que le dejaría algo al también intérprete y empresario, Roberto Palazuelos. Su declaración desató un sinfín de dimes y diretes entre ambos por algunos mal entendidos y, según contó el Diamante negro en una entrevista para Hoy, actualmente están distanciados.

“Todo va a quedar en su lugar, el que le pertenezco algo lo va tener desde antes de que yo me vaya para que no haya problema cuando yo me vaya. Se están poniendo a nombre de las personas adecuadas distintas propiedades”, adelantó Andrés García sobre su herencia.

Por otro lado, el dominicano y su esposa aseguraron que a pesar de sus diferencias decidieron continuar con su matrimonio. La pareja estuvo a punto de divorciarse, pero gracias al trabajo mutuo este 2022 celebrarán su aniversario número 22.