Comió de la basura, trabajó en una minera, fue encarcelado y hoy es campeón de la UFC

Francia

Imaginamos que Francis Ngannnou todavía no puede creer lo que recientemente ha logrado. Ya que el nuevo y actualmente campeón mundial peso pesado de la UFC, título que obtuvo tras derrotar a Stipe Miocic en UFC 260, vive hoy una vida de llena de comodidades y anhelos cumplidos luego de haber tenido que sobrevivir en la más dura pobreza. De hecho, cuando tenía tan solo 10 años y debía trabajar en la ciudad montañosa de Batie en Camerún, bajo el sol y paleando arena para una minera durante horas, su sueño era únicamente ser un camionero.

Era lo que para en ese entonces, le alcanzaba para soñar. No conocía un estilo de vida que fuera mucho mejor. Trabajar como minero no solamente era muy agotador, sino que también peligroso. Y vivir en la extrema pobreza hizo que tuviera que luchar por su supervivencia, forjando desde muy pequeño un espíritu de lucha que hoy lo tiene triunfando en las artes marciales mixtas.

Llegó a buscar comida en los contenedores de basura, encontrándose incluso con otros indeseables y agresivos competidores como las ratas. Sin embargo, un día se levantó y empezó a soñar con convertirse en un boxeador como Mike Tyson, su héroe de ahí en adelante.

“Tenía que ir al mercado por la noche para buscar comida en la basura (…) A veces discutías con una rata en la basura diciendo: ‘Aléjate de este tomate, es mío, este tomate podrido es mío, no tuyo’ (…) El mayor sueño vivo en ese entorno es convertirse en conductor de camión y, mejor aún, propietario de camión, ya que están en la cima de la cadena de mando en un negocio de arena (…) En Camerún, los niños tienen muchos problemas (…) Creen que todo está perdido antes de nacer. Parece que no se les permite soñar. No se les permite ser ambiciosos (…) Simplemente aceptan ser la víctima de su vida”