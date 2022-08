¡Como en Pinocho! Ballena se traga a dos mujeres y luego las escupe [VIDEO]

California, EEUU.

Como si de la historia de Pinocho se tratara o incluso el relato bíblico sobre Jonás o una película de acción, pero no. Dos mujeres a bordo de un kayak en Ávila Beach, California, vivieron una situación desesperante cuando fueron "tragadas" por una ballena jorobada, que inmediatamente las escupió y devolvió al océano. Por fortuna, ninguna de ellas resultó herida.

El desesperante momento bajo el agua ocurrió en noviembre de 2020, pero se ha viralizado con fuerza por estos días.

Las protagonistas son dos mujeres de California, Julie McSorley y Liz Cottriel, quienes estaban avistando (viendo) ballenas jorobadas, cuando una de ellas se les acercó demasiado y acabaron dentro de su enorme boca.

Una de ellas solía adentrarse asiduamente en el océano para ver el hermoso espectáculo de las ballenas alimentarse de los peces, por lo que tenía experiencia en el asunto. No obstante, tras el incidente confesó que "aprendió la lección" y que los cetáceos necesitan su espacio, sin ser invadidos por los humanos.

"El episodio definitivamente me despertó y me di cuenta de que nuestro lugar no está en la zona de alimentación de las ballenas", dijo McSorley en una entrevista con CBC Radio. "No pensamos que estábamos tan cerca, pero definitivamente estábamos justo en el área en la que no deberíamos haber estado, así que aprendí mi lección, a lo grande", reflexionó.