“Cuando te haces una herida le echas orín”: Albertina provocó controversia en México

México

Recientemente, la tik toker boliviana concluyó una larga visita que realizó al país de México, en su viaje conoció un sinnúmero de hermosos lugares y fue invitada a varios programas y entrevistas con youtubers e influencers.

En casi todas sus apariciones, ella cuenta episodios y experiencias de su vida en Bolivia, y en esta oportunidad, sorprendió a los creadores de contenido Esen Alvarado e Islas Vlog del canal Clase Libre; cuando contó que utilizó orín para curar sus heridas.

“Estuve trabajando como ayudante de cocina y en una de esas me tocaba lavar los platos, y había un plato roto, lo estaba recogiendo para votarlo y me cortó el dedo, yo pensé que me iban a decir tomate el día libre, te llevamos al hospital o te pagamos pero nada, me dijeron ve al baño, es que allá, en Bolivia, cuando te haces una herida no muy grande, no muy profunda, le echas orín y ya es como para que sane más rápido”, contó Albertina en medio de risas.