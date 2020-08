Datos curiosos en el día internacional de los zurdos

Cargando...

Mundo

Cada 13 de agosto se conmemora de manera internacional a aquellas personas que usan la mano izquierda en un mundo predominantemente diestro, con la finalidad de enfatizar las dificultades que sufren las personas zurdas en ciertas actividades cotidianas y generar empatía, ya que solo cerca del 10% de la población en todo el mundo es zurda

Sobre los que usan con mayor frecuencia la mano izquierda, se ha dicho mucho. Con frecuencia se asocia a la comunidad zurda con mala salud y la muerte prematura; incluso la palabra zurdo proviene de la palabra anglosajona "lyft" que significa "débil" o "roto".

Otras personas por su parte creen que los zurdos son más inteligentes que los diestros y tienen mucha más creatividad. Un estudio de la Universidad Autónoma de Barcelona, explicó que debido a su dominancia del hemisferio derecho, los zurdos tienden a ser más creativos, a preferir tareas de carácter manual.

Cargando...

Entre las dificultades de esta comunidad están los objetos. Muchos artefactos de uso común no se encuentran con facilidad para los zurdos. Muchos de ellos deben acostumbrarse a los aditamentos creados para personas diestras, por ejemplo los pupitres del colegio, tijeras, los abrelatas, etc. La primera tienda exclusiva para zurdos en el mundo está en Londres: Anything Left-Handed, en ese lugar se puede encontrar camisetas, bolígrafos, tijeras, entre otros artículos para personas zurdas.

Algunas curiosidades sobre zurdos

- Existe un pueblo llamado “Mano Zurda” (Left Hand) en West Virginia, EE.UU.

- A los zurdos que escriben en árabe y hebreo les es más fácil, porque en esas lenguas se escribe hacia la izquierda, evitando que los zurdos pongan la mano sobre la tinta de lo escrito como sucede en idiomas de escritura hacia la derecha.

- Las estadísticas dicen que viven menos años, pero las cifras pueden deberse a que hay más varones zurdos que mujeres, y el índice de mortalidad de ellos es más elevado.

Cargando...

Los zurdos tienen ventajas en ciertos deportes por ejemplo como el fútbol, boxeo y el tenis. Los únicos deportes en los que está prohibido utilizar la mano izquierda son el polo y el hockey. En el polo no se puede coger el taco con la izquierda porque los caballos están amaestrados y acostumbrados para que el taco se sitúe en el lado derecho.

También existen animales zurdos. Las posibilidades de serlo son el 50%. Además, en algunas especies, como los osos polares, no hay diestros. Según un estudio publicado en la revista Biology Letters, ser zurdo es una ventaja importante cuando se trata de deportes que requieren reaccionar con gran rapidez. Por ejemplo; Nadal, que es zurdo solo para el tenis, aprovecha la ventaja que le da esa circunstancia ante oponentes mayoritariamente diestros.

Algunas de las figuras más influyentes de la política estadounidense son zurdos. Del lado de los presidentes, al menos cuatro de los últimos siete presidentes de Estados Unidos han sido zurdos: Barack Obama, Bill Clinton, George H.W. Bush, Gerald Ford.

En los talentos de pantalla internacional, varias celebridades del cine y música son parte de esta comunidad. Uno de ellos es el actor Robert De Niro, Nicole Kidman, el príncipe William, Ringo Starr, ex integrante de la popular banda The Beatles, Angelina Jolie, Albert Einstein, Napoleón Bonaparte, Juana de Arco y la icónica estrella de Hollywood, Marilyn Monroe.