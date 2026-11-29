Lo que debía ser una noche de celebración y buenos deseos terminó en un momento de tensión para un hombre que participaba en el Festival de las Linternas Yi Peng, en Chiang Mai, al norte de Tailandia. Mientras se preparaba para lanzar su propio farol al cielo, recibió el impacto de otro que estaba encendido y terminó golpeándolo directamente en el rostro.

El inesperado incidente quedó registrado en un video que rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde las imágenes muestran el momento en que el hombre es alcanzado por el farol en plena preparación para participar de la tradicional actividad.

Según reportes de algunos medios, el afectado sufrió heridas leves. Pese al susto, el hecho volvió a poner la atención sobre los riesgos que pueden presentarse durante este tipo de celebraciones, especialmente cuando miles de faroles encendidos son liberados al mismo tiempo.

El accidente no fue un hecho aislado. Durante la festividad también circularon otros videos en los que se observa cómo varios faroles chocan en el aire, se incendian y terminan cayendo sobre las personas que se encontraban entre la multitud.

Ante estos peligros, el Departamento de Prevención y Mitigación de Desastres de Tailandia había solicitado tomar precauciones antes de la celebración, debido a los posibles accidentes provocados por los faroles y al riesgo de incendios.

El Festival Yi Peng es una de las tradiciones más representativas de la región de Chiang Mai y tiene sus raíces en el antiguo reino Lanna. Se celebra junto con el festival nacional Loy Krathong, una festividad en la que miles de personas se reúnen para participar en diferentes actividades tradicionales.

Durante la noche, los asistentes lanzan faroles al cielo como símbolo de dejar atrás la mala suerte, renovar las esperanzas y enviar sus deseos. Sin embargo, el accidente registrado este año dejó una imagen que contrasta con el significado de la celebración: un momento de alegría que, por poco, terminó en una situación más grave.

A continuación, el video: