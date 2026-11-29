Los últimos días de noviembre llegarán con cambios, oportunidades y advertencias para los doce signos del zodíaco. En su lectura de cartas para la última semana completa del mes, la astróloga Mhoni Vidente compartió sus predicciones y puso especial atención en Leo, un signo que, pese a tener un panorama favorable, deberá tomar algunas precauciones.

Según la pitonisa cubana, los nacidos bajo este signo tendrán una etapa marcada por la firmeza, el liderazgo y las posibilidades de crecimiento. Sin embargo, no todo será positivo: también tendrán que cuidar sus pertenencias y revisar con quién comparten su confianza.

La advertencia de Mhoni Vidente para los nacidos en Leo

Las personas nacidas entre el 23 de julio y el 22 de agosto estarán representadas por la carta de El Emperador, que, de acuerdo con la interpretación de Mhoni Vidente, simboliza autoridad, determinación y expansión.

La carta anticipa días de buena fortuna, especialmente para quienes buscan concretar proyectos, tomar decisiones importantes o avanzar en el ámbito laboral. No obstante, la astróloga recomendó no confiar demasiado en todas las personas del entorno.

Entre sus principales advertencias, señaló que los leoninos deberán “filtrar” mejor su círculo de amistades y evitar prestar objetos personales durante estos días. La recomendación apunta a ser más cuidadosos con sus pertenencias y no exponerse a situaciones que puedan generar inconvenientes.

Además, Mhoni Vidente dejó una advertencia relacionada con el ámbito legal: “Tu capacidad de conducción impulsará tu crecimiento, pero deberás mantenerte alerta ante posibles problemas legales”, aconsejó.

De esta manera, aunque el cierre de noviembre se presenta como una etapa de oportunidades para Leo, la predicción invita a actuar con prudencia, cuidar las relaciones personales y pensar bien cada paso antes de tomar decisiones.

Qué les espera a los otros signos del zodíaco

En su lectura para el resto del zodíaco, Mhoni Vidente también compartió pronósticos relacionados con el amor, el trabajo, el dinero y las relaciones personales.

Para Aries, se anuncian días de buena suerte, crecimiento laboral y la posibilidad de que regrese un amor del pasado. Tauro, por su parte, podría encontrar nuevas oportunidades económicas y laborales que le permitan dejar atrás una etapa complicada.

En el caso de Géminis, será importante organizar las finanzas y prestar atención a las personas que forman parte de su entorno, debido a posibles traiciones o falsas amistades. Mientras tanto, Cáncer tendrá oportunidades de crecimiento laboral y abundancia gracias a su fortaleza personal.

Para Virgo, la predicción señala dos golpes de suerte que podrían favorecer tanto el amor como los proyectos personales. Libra tendrá la posibilidad de superar asuntos pendientes y encontrar nuevas oportunidades de prosperidad.

Los nacidos bajo Escorpio vivirán días favorables para el amor y la pasión, aunque deberán mantenerse atentos ante posibles traiciones. Sagitario tendrá una semana marcada por los viajes, las experiencias nuevas y las oportunidades de renovación.

En cuanto a Capricornio, se espera una etapa de prosperidad económica, pero será necesario evitar discusiones y alejarse de compañías negativas. Acuario tendrá la oportunidad de cerrar ciclos, establecer límites y recuperar su equilibrio personal.

Finalmente, Piscis podría alcanzar buenos resultados en el trabajo y mejorar su situación económica, siempre que mantenga sus planes en reserva.