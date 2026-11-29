Este domingo 29 de noviembre comienza el Adviento, un período de cuatro semanas que marca el inicio del Año Litúrgico 2026-2027 para la Iglesia Católica y representa el camino de preparación espiritual hacia la Navidad, que se celebra cada 25 de diciembre.

La palabra Adviento proviene del latín adventus, que significa "venida". Para los fieles cristianos, este tiempo es una invitación a hacer una pausa, reflexionar sobre sus acciones y renovar la fe mediante la oración, la conversión y la esperanza.

El Evangelio de este Primer Domingo de Adviento, tomado de Marcos 13, 33-37, recoge el llamado de Jesús a mantenerse vigilantes: "Velen y estén preparados, porque no saben cuándo llegará el momento". El mensaje invita a los creyentes a permanecer atentos y fortalecer su vida espiritual mientras esperan la celebración del nacimiento de Cristo.

La corona de Adviento y sus cuatro velas

Una de las tradiciones más representativas de este período es la corona de Adviento, elaborada con ramas verdes y cuatro velas que se encienden progresivamente durante los cuatro domingos previos a la Navidad.

La tradición contempla tres velas moradas y una rosada. La primera se enciende este domingo 29 de noviembre; cada semana se incorpora una nueva, hasta completar las cuatro el domingo anterior a la Navidad. La vela rosada corresponde al tercer domingo, conocido como Gaudete, que expresa la alegría por la cercanía del nacimiento de Jesús.

Un tiempo para la reconciliación y el encuentro familiar

Además de las celebraciones religiosas, el Adviento propone fortalecer los vínculos familiares y practicar valores como el perdón, la solidaridad y la comprensión.

La preparación espiritual también se expresa en acciones concretas: reconocer errores, pedir perdón, reconciliarse y compartir palabras de aliento y esperanza con quienes forman parte del entorno familiar y comunitario.

El Adviento se extenderá hasta el 24 de diciembre, víspera de Navidad. Durante estas cuatro semanas, la Iglesia invita a los fieles a vivir la espera no solo como una tradición, sino también como una oportunidad para renovar la fe y preparar el corazón para la celebración del nacimiento de Jesús.