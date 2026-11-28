Un insólito episodio interrumpió el cierre del partido entre Stal Stalowa Wola y Legia II de Varsovia, disputado este viernes por la fecha 18 de la tercera división del fútbol polaco, de acuerdo a lo que reporta el portal TN.

Cuando se jugaba el tiempo de descuento, un aficionado burló los controles e ingresó sorpresivamente al terreno de juego conduciendo un monopatín eléctrico.

Una persecución a toda velocidad

Ante la mirada atónita de los futbolistas, el árbitro y el público presente, el intruso comenzó a desplazarse libremente por distintos sectores del césped.

La situación obligó a detener las acciones de manera momentánea mientras los agentes de seguridad saltaban al campo para intentar interceptarlo a la carrera.

El hombre aprovechó la velocidad y maniobrabilidad del vehículo eléctrico para esquivar repetidamente a los guardias que lo perseguían por toda la cancha.

Aunque algunos reportes posteriores indicaron que finalmente fue reducido por el personal del estadio, las cámaras de la transmisión oficial no lograron captar el momento exacto de su captura.

Una remontada opacada por el incidente

Más allá de la curiosa interrupción, el encuentro había ofrecido un trámite vibrante en el que el cuadro visitante se adelantó 2-0 en los primeros veinte minutos mediante Adam Ryczkowski y Przemyslaw Mizera.

Sin embargo, el Stal Stalowa Wola reaccionó en la segunda mitad con tantos de Maciej Sliwa, Jakub Jelen y un penal de Maksymilian Hebel al minuto 85 para sellar un 3-2 que terminó compartiendo protagonismo con el inesperado invasor.