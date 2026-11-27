Mientras los ciudadanos resto del mundo observan con asombro las pantallas de sus dispositivos, un impresionante registro audiovisual proveniente de los Emiratos Árabes Unidos ha capturado la atención internacional.

Las imágenes muestran un buque de carga que aparenta levitar sobre las tranquilas aguas de la costa de Ajman, desafiando de forma visual las leyes tradicionales de la física marina.

La ciencia detrás de la ilusión óptica

Este extraordinario suceso visual no es producto de la magia digital ni de efectos especiales, sino de un fascinante fenómeno atmosférico conocido científicamente como espejismo superior.

El evento ocurre cuando se registran marcadas diferencias de temperatura entre las capas de aire marino, lo que desvía y curva los rayos de luz de manera peculiar.

Como resultado de esta distorsión lumínica en el horizonte, el cerebro humano interpreta erróneamente la posición del navío, proyectándolo flotando en las alturas.

Este tipo de espejismo suele manifestarse en regiones costeras con condiciones térmicas muy específicas, convirtiéndose en todo un espectáculo para quienes tienen la fortuna de presenciarlo.