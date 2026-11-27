El calendario japonés de la suerte 2027 ya fue publicado y comenzó a circular en redes sociales. Se trata de un ranking que organiza las 366 fechas de nacimiento del año, desde las consideradas más afortunadas hasta las que ocupan los últimos lugares de la clasificación.

Según el sitio web Japanese Luck Calendar, el primer puesto corresponde a las personas nacidas el 13 de noviembre, mientras que el 16 de junio aparece en la última posición, como la fecha con menor fortuna dentro de esta lista.

La clasificación también fue difundida por la revista OHLALÁ y se convirtió en una de las consultas que se repiten cada fin de año entre quienes buscan conocer qué les depararía el próximo periodo según su cumpleaños.

¿Cuáles son las fechas con mejor suerte?

De acuerdo con el ranking publicado para el próximo año, estas son las diez fechas que encabezan la clasificación:

13 de noviembre.

22 de noviembre.

3 de diciembre.

16 de agosto.

25 de agosto.

6 de septiembre.

14 de noviembre.

23 de noviembre.

4 de diciembre.

15 de septiembre.

Las personas nacidas en estas fechas ocupan los primeros lugares del calendario y, según esta interpretación, tendrían las posiciones más favorables en materia de fortuna durante 2027.

¿Qué fechas aparecen al final del ranking?

En el otro extremo, el calendario ubica al 16 de junio en el puesto 366. Estas son las diez fechas que aparecen al final de la clasificación:

16 de junio (puesto 366).

17 de mayo (puesto 365).

4 de julio (puesto 364).

12 de octubre (puesto 363).

5 de junio (puesto 362).

6 de mayo (puesto 361).

15 de julio (puesto 360).

30 de junio (puesto 359).

21 de junio (puesto 358).

12 de junio (puesto 357).

¿Cómo se calcula la suerte según el calendario japonés?

Según Japanese Luck Calendar, la clasificación combina dos puntuaciones: una basada en la numerología y otra en el sistema de los Cuatro Pilares del Destino, relacionado con la astrología oriental.

La numerología establece un tema para cada cumpleaños mediante la suma de los números del año, el mes y el día de nacimiento. Por su parte, los Cuatro Pilares del Destino consideran la relación entre el signo del zodiaco chino correspondiente al mes de nacimiento y el año 2027, identificado como el de la Cabra de Fuego.

A partir de estos cálculos se asigna a cada fecha uno de los 12 temas posibles, entre ellos nuevos comienzos, alianzas, expresión, cambios, amor y familia, aprendizaje y abundancia.