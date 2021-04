Demi Lovato recrea la sobredosis que casi acaba con su vida

Cargando...

Demi Lovato lanzó el pasado viernes 2 de abril un nuevo álbum llamado 'Dancing With the Devil... The Art of Starting Over' en el que ha publicado 19 nuevas canciones. Para presentarlo y darle promoción, la cantante ha escogido el sencillo que da nombre al disco como primer 'single'.

Junto a esta nueva canción, la exchica Disney ha regalado a todos sus seguidores un nuevo videoclip en el que ha compartido cómo fue la sobredosis que casi acaba con su vida. En el material audiovisual, se puede ver a la intérprete tomando una copa de vino para comenzar una noche de fiesta. Tras esa consumición, Demi Lovato decide tomarse un coctel, luego un vaso de whiskey y continuar su noche con chupitos.

Sin embargo, a medida que la canción y el videoclip avanzan se puede ver como su adicción a la bebida y a las drogas termina provocándole una sobredosis con la que termina ingresada. Tras esta ingesta a alcohol y drogas, varios sanitarios acuden hasta el domicilio de Demi Lovato tras recibir la llamada de una amiga suya.

En los siguientes planos, se puede ver a la artista tumbada en la cama del hospital mientras recibe los cuidados de los profesionales sanitarios y la visita de su círculo más cercano. Finalmente, la cantante consigue recuperarse y recibe el alta tras la sobredosis que casi acaba con su vida.