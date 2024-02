Descubren la serpiente más grande del mundo en la selva amazónica: ¡Will Smith colaboró en el hallazgo!

Cargando...

Durante el rodaje de la serie “Pole to Pole with Will Smith”, destinada a estrenarse próximamente en Disney+, la atención se desvió de las cámaras hacia un hallazgo extraordinario en la región de Bameno, ubicada en la densa selva amazónica ecuatoriana. El reconocido actor Will Smith, famoso por sus papeles en películas como “Hombres de Negro”, se unió a un equipo de investigadores durante una expedición en la Amazonia ecuatoriana, donde encontraron a la serpiente más grande del mundo.

La expedición, liderada por el profesor Bryan Fry de la Universidad de Queensland, tuvo como objetivo explorar la región en colaboración con el pueblo Huaorani y tomar muestras de la población de anacondas en el oriente de Ecuador. Durante esta aventura, que forma parte de la travesía de Smith desde el Polo Norte hasta el Polo Sur para la serie documental, se descubrió una anaconda hembra de dimensiones nunca antes vistas, alcanzando los 6,3 metros de largo.

La anaconda verde, la serpiente más grande del mundo recién descubierta

Este sorprendente descubrimiento ha sido catalogado como histórico por los expertos, ya que la anaconda encontrada difiere genéticamente en un 5,5 % de la especie Eunectes murinus, conocida como la anaconda del sur. Según el profesor Fry, esta nueva especie ha sido denominada Eunectes akayima o anaconda verde del norte, y se estima que divergió de la Eunectes murinus hace aproximadamente 10 millones de años.

El actor Will Smith, lejos de limitarse a su papel frente a las cámaras, se mostró entusiasta y dispuesto a participar activamente en la expedición, incluso lanzándose al lago en cuestión para colaborar en la captura de las anacondas. Fry expresó su sorpresa por la disposición y compromiso de Smith y todo el equipo de rodaje durante este revelador descubrimiento.

Las anacondas verdes, como se ha denominado a esta nueva especie, son conocidas por su imponente tamaño y su capacidad para envolver a sus presas con su cuerpo, lo que las convierte en temidas depredadoras a pesar de no ser venenosas. Estos reptiles carnívoros se alimentan de una amplia variedad de vertebrados, desde peces y reptiles hasta mamíferos y aves.

Este descubrimiento no solo arroja luz sobre la biodiversidad única de la región amazónica, sino que también destaca la importancia de la colaboración entre científicos y comunidades locales en la preservación y estudio de especies fascinantes como la anaconda verde del norte, ahora reconocida como una especie distinta en el vasto mosaico de vida de América del Sur.