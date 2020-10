Dos adolescentes caen desde la azotea de un edificio mientras se tomaban selfis

Cargando...

EEUU

Dos estudiantes de la Universidad de Temple fueron hospitalizados después de caer desde una azotea de cuatro pisos en el norte de Filadelfia, EEUU, informan que estaban tomando selfis cuando ocurrió el accidente.



Los departamentos de policía de la Universidad de Temple y Filadelfia fueron llamados a un apartamento fuera del campus en la cuadra 1800 de North Bouvier Street alrededor de las 2 am del sábado.



Según la policía, varios estudiantes de Temple asistían a una fiesta y se reunieron en la azotea. La policía dijo que dos mujeres de 19 años se estaban tomando selfies y se cayeron del techo a la acera de un callejón.



Una de las estudiantes sufrió lesiones en la pierna y el tobillo y la otra se encuentra en condición crítica pero estable con lesiones en múltiples partes de su cuerpo.



"Me siento mal por mi amigo que estuvo allí y lo vio y tuvo una noche realmente difícil tratando de lidiar con eso emocionalmente", dijo Allison Byrne.

La compañía de administración del edificio dice que es una terraza en la azotea con un parapeto y barandas, pero algunos estudiantes, que han estado allí antes, dicen que no es seguro.



"No hay suficiente espacio para que no te caigas, así que si estás bebiendo y te topas con él, es muy fácil deslizarte porque solo queda un poco a medio camino entre la rodilla y la cadera", dijo Arnav Johri. .



Los vecinos que han vivido en el área durante décadas dicen que ni siquiera el COVID-19 ha impedido que los estudiantes salgan de fiesta y esperan que esto sea una llamada de atención.



"Solo espero que alguien aprenda de su ejemplo a no estar en el techo. Sucede todo el tiempo", dijo una persona.



La policía de Temple está a cargo de la investigación y cuenta con la asistencia de la policía de Filadelfia.