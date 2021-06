Dos hermanos comieron pan envenenado, la niña murió

Cargando...

México

Dos hermanos comieron por error un pan envenenado. La niña perdió la vida y el niño lucha por sobrevivir en un hospital de Veracruz, México.

De acuerdo con la información, Jacobo de siete años y Adriana de cinco, estaban en el patio de su casa, donde encontraron el bocado envenenado. Sin saberlo, los menores se lo comieron.

Hermila, la madre de los menores, explicó que su hijo mayor le dijo a sus hermanitos que no ingirieran el pan, pero estos no le hicieron caso. Creen que alguien lo lanzó para envenenar a su perro, ya que previamente habían intentado matar al can.

“Me comenta mi hijo mayor que los niños estaban jugando y de repente vieron el pedazo de pan en el patio. Estos dos niños lo agarraron y lo partieron, pero cuando les dijo que no lo agarraran, se molestaron porque son niños que querían comer, en ese mismo instante empezaron a vomitar”. Afirmó la madre.

Los dos hermanitos fueron llevados al Hospital Valentín Gómez Farías, en el municipio de Coatzacoalcos en Veracruz. Desafortunadamente, Adriana perdió la vida antes de poder recibir atención médica, mientras que Jacobo está luchando por sobrevivir.

La madre de los hermanitos hizo un llamado a sus vecinos para que no busquen hacer daño a los perros de la comunidad, como lanzándoles pan envenenado, porque podrían causar una tragedia como la que está atravesando su familia.