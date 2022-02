Dos jóvenes se hacen virales en TikTok al fallar en un test de cultura general

Dos usuarias de TikTok se han hecho virales por fallar a la hora de responder a una serie de preguntas de cultura general.

El video de las jóvenes Paula y Natalia, publicado en la cuenta @natipaulii, en el que afrontan preguntas hechas por una tercera persona, quien les consulta sobre temas relacionados a libros, artes y mundo del entretenimiento, ya ha recibido 2 millones de visitas desde su publicación.

"¿Quién es el autor del Quijote?", fue una de las preguntas que provocó risas de sorpresa e ignorancia entre las jóvenes. "No he dicho Sancho Panza... porque Dios no ha querido", contesta entre carcajadas Natalia.