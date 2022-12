El Backstreetboy Nick Carter es nuevamente acusado de violación; él lo niega

Mundo

Nick Carter, el rubio integrante de los Backstreet Boys, fue acusado por una mujer de 39 años -que tiene autismo y una leve parálisis cerebral- de haberla violado cuando era menor de edad, en un autobús, durante la gira del grupo en 2001.

La presunta víctima, Shannon "Shay" Ruth, presentó este jueves una demanda por agresión sexual en el condado de Clark, Nevada, Estados Unidos, junto a otras tres mujeres que prefieren mantenerse en el anonimato y que también eran menores en el momento de la agresión. Afirma que Carter le dio alcohol y la atacó después de un concierto realizado en Tacoma, Washington, en febrero de 2001. Ella tenía 17 años en el momento de la presunta agresión, informó la cadena CNN.

En un comunicado proporcionado a CNN por su abogado Michael Holtz, Nick, de 38 años, negó la acusación.

“Esta afirmación sobre un incidente que supuestamente tuvo lugar hace más de 20 años no solo carece de fundamento legal, sino que también es completamente falsa ”, se lee en el comunicado. “Desafortunadamente, durante varios años, la señora Ruth ha sido manipulada para hacer acusaciones falsas sobre Nick, y esas acusaciones han cambiado repetida y materialmente con el tiempo”.

Ruth alega en su denuncia que Carter la escogió de una fila de aficionados en busca de autógrafos, la invitó al autobús de su gira y le dio “jugo VIP”, que ella cree que era una mezcla de jugo de arándano y alcohol.

“Después de violarme, lo recuerdo llamándome zorra retrasada y agarrándome, dejándome moretones en el brazo. Intentó asustarme para que no contara nada diciéndome que nadie me iba a creer si contaba lo que había pasado y me amenazó con que si lo hacía sería yo quien iría a la cárcel y con poner a la gente en mi contra porque él era Nick Carter y tenía el poder de arruinarme la vida”, recordó Shay durante la rueda de prensa que dio junto a su abogado, Mark Boskovich, tras interponer la demanda en un tribunal del Estado de Nevada, donde viven tanto ella como Carter, publicó El País.