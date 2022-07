El futbolista ‘Chorri’ Palacios pidió perdón a su esposa luego de ser captado besando a otra mujer

Cargando...

Perú

Roberto ‘Chorri’ Palacios, exjugador del Sporting Cristal, fue captado besando a una mujer que no era su esposa en una discoteca en Chiclayo. Debido a esa situación pidió perdón a su esposa, luego de que un conocido programa de espectáculos de Magaly Medina, expusiera la infidelidad.

Al principio el exfutbolista no aceptó que cometió una infidelidad y en su primera versión dijo que todo fue "sembrado", eso fue lo que declaró al programa de Medina.

“La verdad al final sabes que, ahí me han sembrado. En realidad tengo que darte mi descargo también igual, porque no voy a quedar así, como el malo de la película, ¿no? Porque al final se aprovecharon. Fue una invitación, no sé cómo llegue ahí la verdad, pero bueno, ya está”, señaló.

En otro momento, el exseleccionado nacional precisó que haber tomado más de una copa también influyó en que él le sea infiel a su esposa esa noche, y es que ni siquiera conocía a la joven con la que se besó.

“Mira dentro de la culpa es porque yo he estado ahí, no tenía nada que hacer ahí, tú sabes que vas a una discoteca a tomar y a veces cuando ya estas con unas copitas encima, no mides las cosas. Entonces, es lo que ha pasado también”, comentó.

Pero el pasado domingo 12 de junio compartió un comunicado, en la red social de Facebook, donde señaló estar arrepentido y le pidió disculpas públicas a su familia.



En un comunicado reconoció que le fue infiel a la madre de sus hijos y lamentó el escándalo mediático que ocasionó las imágenes difundidas.

“Quiero expresar mis más sinceras disculpas a mi esposa, a mis hijos, a mi familia y a todos mis seguidores por las imágenes emitidas en un programa de televisión en las cuales me vi involucrado”, se lee en la primera parte del texto.

Asimismo, reconoció que cometió un error y recalcó las disculpas a su esposa Karla Quintana, quien hasta el momento no se ha pronunciado al respecto. Además, el expelotero aseguró que no se le volverá a ver en una polémica.

“Reconozco mi error al no haber establecido claros límites en ese momento. Debo indicar que estuvo mal, pero también aclarar que el asunto no fue a mayores. Reitero mis disculpas y mi compromiso a no verme involucrado más en este tipo de actos”, concluyó.

El mismo comunicado fue compartido en su cuenta de Twitter y los usuarios no tardaron en reaccionar. Mientras que algunos respaldaban sus palabras, otros continuaban cuestionándolo por sus acciones.



“Vamos Chorri todos cometemos errores... pero tienes que trabajar para recuperar la confianza de tu esposa y de tu familia”, “Nadie tiene por que juzgarte, todos cometemos errores y a quien tienes que pedir disculpas y dar explicaciones de lo que pasó es a tu esposa é hijos, bendiciones”, escribieron en dicha red social.

“Solo faltó decir, yo no fui infiel, no fui infiel, no fui infiel”, “Piensa que la gente es tan idiota que le va a creer su versión”, “cuánta ridiculez en un solo mensaje...”, fueron los comentarios de las personas que todavía no creen en la versión del deportista.