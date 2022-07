Cargando...

EE.UU.

Lo que sería una deliciosa comida entre madre e hija, terminó transformado en una situación escandalosa.

Una joven de 14 años llamada Blaze acudió con su madre, Jenn Holifield, a un Burger King ubicado en el estado de Mississippi, Estados Unidos, con el objetivo de disfrutar de una porción de comida rápida: una bolsa papas fritas con pollo y jalapeños.

En la porción, no obstante, venía algo que ninguna de las dos esperaba: un cigarrillo a medio fumar. Mientras iban en el auto camino a su casa, la adolescente comenzó a decirle a su madre que "sentía un olor raro" y que "olía a cigarrillo".

Pidió pollo frito y encontró un cigarrillo en la comida

Holifield no escuchó los reclamos de su hija, según consigna el medio estadounidense New York Post, acusándola de "dramática" y reiterándole que "no había ningún cigarrillo".

“Alrededor de seis papas fritas de pollo, ella dijo: ‘Dios mío, hay un cigarrillo en mis papas fritas de pollo’. Yo dije: ‘Qué, de ninguna manera' (...) Estábamos llegando a casa, así que salí y eché un vistazo. Dije: 'Oh, Dios mío, eso es un cigarrillo a medio fumar'", contó la madre.

Asimismo, la madre sostuvo que “es repugnante" y que su hija "estaba traumatizada”.

Tras la desagradable situación, la madre llamó a la hamburguesería y logró contactarse con el gerente, que le ofreció el reembolso completo si regresaba al local, sin embargo, Holifield rechazó porque no se sentía cómoda volviendo.

Por su parte, la reconocida cadena de comida rápida se refirió a los hechos explicó que "este incidente no refleja los estándares muy altos que Burger King y sus franquiciados comparten colectivamente para brindar a los huéspedes una comida sabrosa y bien preparada a un precio justo".

"Nos hemos comunicado con el franquiciado para obtener más información y tomaremos las medidas necesarias para corregir este problema", señalaron.