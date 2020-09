El hombre más obeso del mundo superó el Covid-19

Cargando...

México

Juan Pedro Franco pasó de enfrentar un enemigo a otro. En 2017 este mexicano obtuvo el récord Guinness como el hombre más gordo del mundo, y aunque bajó considerablemente su peligroso peso, tuvo que batallar contra el nuevo coronavirus.

Juan Pedro fue a realizarse la prueba de coronavirus una vez que su mamá dio positivo y según lo que expresa el mismo, en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no quisieron hacerle la prueba, debido a que no iba en estado grave. “En el Seguro Social me dijeron que tenía que ir muy grave con los síntomas ya casi para internarme para poderme hacer la prueba", agregó.

Para Juan Pedro el encierro por covid-19 no fue tan desesperante, “como saben yo me aventé 10 años encerrado en cama, entonces es algo como que lo hemos podido lograr y sobrellevar". Producto de la infección por coronavirus la madre de Juan Pedro perdió la vida, tres meses antes su padre también falleció víctima de un ataque al corazón.

“Fue algo muy triste y desesperante ya que todo es por teléfono no puede ver uno a su paciente y ya nada más esperando a uno que le hablen para ver cómo está, que le den a uno buenas o malas noticias, lamentablemente el día llego que me hablaron para avisarme del deceso de mi madre, sí es algo complicado y triste, pero mas que nada es desesperante, la incertidumbre de saber que no está en tu control que no está en tus manos es lo que también desespera”, mencionó.

Juan Pedro compartió que si esta enfermedad lo hubiera atacado antes de la operación a la que fue sometido y de todo el trabajo que ha hecho desde el 2016 a la fecha para mantenerse sano existiría una gran posibilidad de que no hubiera podido sobrevivir. José Antonio Castañeda, el reconocido cirujano bariatra que ha llevado su caso y se ha convertido en parte de su familia expresó que al detectar que Juan Pedro era positivo a covid-19 le consiguieron medicamentos que fueron de suma importancia para su recuperación, así como también la operación que le realizaron desde hace tiempo, pero sobre todo el estado de salud en el que se ha mantenido Juan Pedro.

“Me preocupe, todos nos preocupamos, pero sobre todo yo porque la cirugía que le hicimos fue para combatir enfermedades y bueno por eso lado estaba yo relativamente tranquilo, pero como todos sabemos de este virus todavía no se sabe mucho, van saliendo cosas nuevas, no sabía cual era la reacción que iba a tomar el virus contra Juan Pedro", dijo José Antonio Castañeda. Juan Pedro inició una nueva etapa en su vida en la que la persona que siempre estuvo a su lado ya no se encuentra con él y vendrán retos nuevos para poder salir adelante.