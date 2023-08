El hombre que se hizo viral al mostrar su trabajo: lava estanques llenos de cocodrilos

Cargando...

Mundo

Miguel Morales es un cuidador de cocodrilos que decidió compartir un poco de su trabajo en las redes sociales, llamando la atención de numerosos usuarios que no dudaron en seguirlo para no perderse ninguno de sus videos sobre su peculiar empleo.

La cuenta de TikTok de Miguel Morales, @miguelmoralesz, está completamente dedicada a videos de él cuidando a varios cocodrilos americanos, especie que actualmente se encuentra en peligro de extinción.

Si bien la mayor parte de su contenido en la aplicación tiene miles de vistas y cientos de comentarios de personas impresionadas con su valentía y arduo trabajo, en el reciente clip que se ha vuelto viral, el hombre explica en qué consiste su labor como guardián de cocodrilos y destaca lo mucho que ama su trabajo.

Cargando...

"Este es mi trabajo, parece fácil pero tiene su grado de riesgo", dice al inicio del video, para luego añadir "Pero me gusta, me encanta, me apasiona lo que hago, además es lo que nos da de comer a mí y a mi familia. Con orgullo digo: ¡amo mi trabajo!", concluye Miguel, mientras en la grabación aparece realizando diversas tareas, publica Milenio.com.

El video ha logrado acumular 174 mil 'me gusta' y más de 2,5 millones de reproducciones, además de que muchos usuarios han manifestado su admiración por el hombre en la sección de comentarios.

"Cuando vives en un barrio peligroso y todos los malandros te conocen", "Los cocodrilos son inteligentes, saben que no eres un peligro y respetan lo que haces", "¡Que valor!", "¡Cuál fácil, eso es muy peligroso! Alguien tiene que hacerlo pero no cualquiera puede..." y "Valiente guerrero que lo hace por amor a su familia", comentaron algunos en el tiktok.

El cocodrilo americano, también conocido como lagarto real o cocodrilo de río, es considerado una especie en peligro. Es una de las especies de cocodrilo más grandes del mundo, llegando a medir hasta 6 metros de largo y un peso promedio de 500 kg.