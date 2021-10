¡El mejor jinete! Perrito es furor por montar un caballo mecánico [VIDEO]

Mundo

¡Lo más tierno que verás hoy! Un tierno video viral compartido en TikTok ha causado más de un suspiro entre los usuarios. Las divertidas imágenes tienen como protagonista a un perrito que fue grabado mientras cabalgaba un caballo de juguete. La simpática escena es observada por el supuesto el amo del perrito emocionado.

En el video de escasos 10 segundos compartido por el usuario @frenchielife805 de TikTok se puede ver el preciso momento en que el perrito esta parado mientras el caballito mecánico, típico artículo en la entrada de algunos establecimientos comerciales, comienza a moverse de atrás para adelante, entre tanto su dueño baila y lo vigila para que no se caiga; incluso se logra observar cómo el cachorrito de raza chihuahua mueve la cola de alegría.

El clip se hizo viral rápidamente en redes sociales enterneciendo por la reacción del perrito mientras el caballo mecánico estaba funcionando. Y tras darse a conocer las imágenes, usuarias de redes sociales mostraron su agrado por ella.

Además de admirarse por la emoción que mostró el perrito por montar el caballo mecánico, los cibernautas también reconocieron al dueño del animalito por procurar que su mascota se encuentre dichosa. Y aplaudieron la acción del hombre con sombrero vaquero que esperó pacientemente a que su perrito terminara de divertirse para poder continuar su camino.

“Grande el señor”, “si esto no es la definición de amor, no sé entonces cuál es”, “ha sido lo mejor de mi día”, “la felicidad en su máximo esplendor, en los dos protagonistas”, “eso si no es un dinero perdido”, se leen en reconocimiento al dueño del alegre can.