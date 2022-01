El nuevo amor de Carrie Bradshaw en "And Just Like That…"

Cargando...

En los nuevos episodios de la serie de HBO, "And Just Like That...", luego de la repentina muerte de su esposo, parece que el personaje Sarah Jessica Parker está teniendo problemas para levantar su vida amorosa. Carrie Bradshaw salió en una segunda cita con Peter, un profesor de matemáticas, luego de haber tenido una desastrosa primera cita, la cual, a pesar de no haber sido perfecta, parece que dio suficientes esperanzas a ambos como para continuar.

Lo que suceda entre el personaje de Sarah Jessica Parker y Peter aún está por verse, pero puede que este interés romántico sea lo que ella necesita para seguir con su vida.

Peter es interpretado por el actor estadounidense Jon Tenney, de 60 años de edad. Este actor es más conocido por su trabajo en programas como "Closer", "Major Crimes" y "Scandal".