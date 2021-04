El operardor de la excavadora que liberó el Ever Given del Canal de Suez opina sobre los memes

Cargando...

Egipto

Durante los seis días que el barco estuvo varado, las redes siguieron de cerca el proceso de liberación con interés, pero también con humor. Y es que las características bromas y memes de Twitter no podían faltar, especialmente después de ver la pequeña excavadora que, desde los primeros días, estaba intentando reflotar ese enorme buque.

Abdullah Abdel-Gawad, el operario de 28 años que conducía, aseguró que no le gustaba que la gente se burlara de su tarea, aunque "realmente no estaba prestando atención".

El trabajador confesó que sentía que se estaban riendo de su trabajo. "El caso es que se estaban burlando. La Autoridad del Canal de Suez tomó medidas, pero envió equipos del tamaño de un grano de arroz", se quejó. "Estaba un poco molesto. Pero estaba muy motivado porque quería que el mundo dijera: 'Lo ha conseguido'".

Por ese motivo, ha esperado hasta que el Ever Given se liberara para hablar y decir que era él quien conducía. Hasta entonces, continuó trabajando, tal y como explicó, descansando solo 3 horas cada noche. "Pensé: 'Solo puedo responder con acciones, y así es como lo he hecho toda mi vida. No respondo con palabras, respondo con acciones".