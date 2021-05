El príncipe Harry confiesa sus problemas de salud mental y de adicción al alcohol y drogas

Cargando...

Más allá del terremoto que supuso para la familia real británica la ‘huida’ a EEUU del príncipe Harry, el hecho de poner tierra de por medio ha supuesto un giro de 180 grados en la vida del hijo de Lady Di, quien comparte sus interioridades con una frecuencia que sería impensable si todavía ejerciera como representante de los Windsor a jornada completa.

Ahora, en la nueva serie documental co-creada por Oprah Winfrey y propio el Príncipe Harry, el duque de Sussex, en el primer episodio, habla abiertamente sobre sus problemas mentales y adicciones, compartiendo que ha estado en terapia durante cuatro años “para curarme del pasado”.

"Visité a médicos y a terapeutas. Visité a todo tipo de personas. Pero fue al conocer y estar con Meghan cuando supe que si no hacía terapia y me curaba, iba a perder a una mujer con la que podía ver pasar el resto de mi vida", comparte.

Su calvario personal comenzó tras la muerte de su madre, la princesa Diana, en 1997. Harry, que tenía solo 12 años en ese momento, y asegura que durante el tiempo que vino después "no estaba en un ambiente en el que se me alentara a hablar de mis emociones, que fueron aplastadas".

"Si la gente me preguntaba cómo estaba, siempre respondía que bien. Nunca feliz. Nunca triste, simplemente bien. Bien fue la respuesta fácil. Pero tenía muchos problemas mentales, de ansiedad", revela.

Cargando...

"Cada vez que me ponía un traje y corbata y tenía que representar el papel, antes incluso de salir de casa estaba empapado de sudor, mi ritmo cardíaco era ... estaba modo lucha o huida. Tenía ataques de pánico, ansiedad severa... Entre los 28 y los 32 años viví una auténtica pesadilla", admite.

Una situación que le llevó a buscar consuelo a cualquier precio. "Estaba dispuesto a beber, estaba dispuesto a tomar drogas, estaba dispuesto a hacer las cosas que me hacían sentir menos como me sentía. Pero poco a poco me di cuenta de que no estaba bebiendo de lunes a viernes, pero probablemente bebía el equivalente a una semana en un día, un viernes o un sábado por la noche. Bebía porque estaba tratando de enmascarar algo", señala.

De igual forma, el Príncipe Harry confiesa cómo vivió las épocas de acoso de la prensa sensacionalista. "Siempre quise ser normal, en lugar de ser el príncipe Harry, solo ser Harry. Fue una vida desconcertante y, desafortunadamente, cuando pienso en mi madre, lo primero que me viene a la mente es siempre lo mismo, una y otra vez, de nuevo: en el coche, con mi madre y mi hermano y siendo perseguidos por tres, cuatro, cinco motos con paparazzi”, explica.

"Casi no podía conducir por las lágrimas, no había protección. Uno de los sentimientos que más me han perseguido es el de impotencia. Ser demasiado joven para poder ayudar a mi madre. Y eso sucedió todos los días hasta que murió", concluye.