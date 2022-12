¡En forma de corazón! Científicos descubren que las serpientes tienen doble clítoris

Mundo

Las serpientes tienen clítoris, doble y en forma de corazón, lo que desmiente la creencia generalizada de que carecían de este órgano sexual, según un estudio científico publicado este miércoles, 14 de diciembre, por un equipo internacional de científicos.

“En el mundo animal los genitales femeninos reciben menos atención que los masculinos. Nuestro estudio contradice la creencia de que el clítoris (hemiclítoris) estaba ausente, o no era funcional en las serpientes”, reveló Folwell la investigadora Megan Folwell de la Escuela de Ciencias Biológicas de la Universidad de Adelaida en Australia. El estudio pionero fue publicado en la revista “Proceedings of the Royal Society B”.