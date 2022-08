"En pleno concierto": Harry Styles ayuda a un fan, en una tierna propuesta de matrimonio

Cargando...

Lisboa

Un fan no solo sorprendió a Harry Styles con su voz, sino también a todos los asistentes de un concierto al pedirle matrimonio a su novia.

Harry Styles uno de los artistas más famosos hizo el papel de "Cupido", fue parte de un romántico e increíble momento. El hecho fue grabado y se volvió viral en redes sociales donde ya cuenta con más de 38 millones de reproducciones.

El video inicia con un hombre preguntándole al ex integrante de One Direction si puede cantarle dos líneas a su novia. Harry dice: “¿Desde hace cuánto están juntos? Porque si es un romance de dos semanas, no tienes oportunidad”, a lo que respondió que tenía poco más de un año junto a su pareja. Después de pedir la aprobación del público, el cantante le entregó el micrófono.

El novio comenzó a cantar el tema “Can’t Help Falling In Love You” de Elvis Presley sorprendiendo tanto a los asistentes como a Harry Styles por su gran voz. Por su parte la novia estaba sorprendida por lo que estaba sucediendo, mientras las personas que los rodeaban comenzaron a grabar.

Aunque hasta aquí este momento ya era inolvidable para la pareja, pero lo que nadie esperaba era que el joven se arrodillara y le pidiera matrimonia a su novia, quien entre un griterío ensordecedor acepta feliz.

Cargando...