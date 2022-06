"Es mas beneficioso mantenerlos": Mujer dejó de depilarse y ahora gana millones en OnlyFans

Cargando...

Una mujer dejó de depilarse en todo su cuerpo y ahora, vende sus fotos y videos a través de la plataforma Onlyfans, donde gana millones de dólares.

Se trata de Candace Cynthia, de 32 años, quien tomó la decisión de dejar crecer su vello corporal en 2018 cuando su condición de narcolepsia,(trastorno crónico del sueño y somnolencia extrema) empeoró.

Por ello Candace decidió focalizar su energía y esfuerzo en otras cosas, dejando de lado la depilación.

"Cuando fui diagnosticada con narcolepsia, tuve que descubrir qué era bueno para mí y decidir dónde poner mis fuerzas. Estoy constantemente cansada y fatigada, y el hecho de depilar todo mi cuerpo era una de las actividades que me hacían gastar más energía", comentó al medio británico Mirror.

Agregó también que lo hacía solo para gustar a otras personas y que, después de su nuevo look comenzó a sentirse más cómoda, "al principio, me ponía nerviosa cuando tenía que salir en público con mis piernas y axilas velludas, pero ahora me encanta mostrarlas", declaró Candace.

Fue durante la pandemia que decidió también abrir una cuenta en Onlyfans para publicar y vender su contenido para adultos, mostrando sus fotografías en ropa interior.

"Algunos hombres se sienten desalentados por los pelos, ya que no están abiertos a ello. Pero he encontrado a algunos que se sienten atraídos, que los aprecian y los aceptan", comentó la mujer. "Vender fotos de mis piernas, axilas y zona del bikini con vellos es, en la actualidad, mi mayor fuente de ingresos".

Finalmente envió un mensaje al resto de la ciudadanía, donde destaca que no espera que "todo el mundo" deje de depilarse, "es una opción personal hay muchas opciones diferentes para mujeres y hombres. Cada uno necesita tomar las decisiones que son mejores para ellos", agregó la mujer canadiense.