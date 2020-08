ESCALOFRIANTE: cámaras captan imágenes fantasmales de una mujer

Cargando...

Inglaterra

Una inquietante imagen ha desconcertado al jefe de seguridad de una construcción ubicada en la Calle Sherborne, Birmingham, en Inglaterra. Esta imagen fue captada por cámaras de seguridad en la oscuridad y en la madrugada del martes 18 de agosto. La imagen marca la silueta de una mujer que parece llevar un vestido y un objeto en sus manos, mientras pasa junto a los materiales de construcción en el sitio.

El personal de seguridad fue alertado después de que una cámara con sensor de movimiento captó movimiento y tomó la siniestra imagen. Adam Lees, director gerente de Limitless Security, dijo que brindaban seguridad para el sitio de construcción en la Calle Sherborne, en el centro de la ciudad de Birmingham. En las primeras horas del martes, tuvieron una alerta que una cámara con sensor de movimiento había detectado en el sitio.

"Las imágenes llegan a mi computadora portátil, así que verifiqué y vi esa imagen. Notifiqué a seguridad en el lugar de inmediato, quien hizo una patrulla completa pero no encontró nada. Es increíblemente extraño. No tengo idea de lo que pudo haber sido, pero no dormí el resto de la noche". Agregó el hombre de 47 años.

La alerta se emitió a las 1:53 a.m del 18 de agosto. Tres minutos más tarde, la seguridad en el lugar respondió y realizó una patrulla completa, encontrando el lugar despejado.

Cargando...

La fotografía de la supuesta aparición fantasmal en el sitio de construcción de Birmingham ha dejado a muchos rascándose la cabeza sobre si es genuina o un engaño. Sin embargo como dicen el refrán popular “De que vuelan, vuelan!”