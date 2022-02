España: Indigente ganó la lotería con un billete que le regalo un desconocido

Cargando...

Sevilla, España

El ganarse la lotería es una probabilidad mínima que varias personas buscan concretar a lo largo de su vida, sin embargo, en ocasiones la suerte viene por sí misma y en las situaciones menos esperadas.

Tal es caso de un indigente de 60 años que el pasado 5 de enero viajaba desde Andalucía hasta Valladolid, España cuando un desconocido le dio un boleto de lotería, sin imaginar que 10 días después de su encuentro resultaría ganador.

El hombre en situación de calle guardó el boleto, tras pasar la noche en un albergue, decidió comprobar a la mañana siguiente si le había tocado algún premio. Para su sorpresa y la del vendedor de loterías, el billete había sido premiado con 35.000 euros (unos 40.000 dólares).

No obstante, cobrar el premio no fue tarea fácil. El sujeto había perdido el DNI y no poseía ninguna documentación que acreditara su identidad, un requisito indispensable para cobrar el premio. Afortunadamente, el sacerdote de la localidad lo ayudó y le prestó dinero para que tramitara su documentación.

Gracias al hombre desconocido que le regaló el billete de lotería ganador y la posterior ayuda del cura de la zona para tramitar su identificación y así poder solicitar el premio ganado, la vida del indigente ha dado un giro de 180 grados.

Si bien se desconoce la identidad del afortunado y no ha desvelado qué planes de futuro tiene tras haber recibido tal cantidad de dinero, el párroco Jesús Manuel Nieto, de Valladolid, le ha recomendado prudencia a la hora de administrar el dinero ganado. Espera le sirve para salir del mal momento.