‘Estoy en shock’: Fue a un hospital por un cólico y terminó dando a luz [VIDEO]

Antioquia, Colombia

Una gran sorpresa se llevó Yenifer Londoño, una auxiliar de gerontología de 29 años de Colombia. Y es que tras un severo dolor en su estómago decidió ir al hospital, sin embargo, ocurrió algo inesperado para ella: estaba embarazada y no lo sabía, además contó que no tenía la mínima idea de lo que estaba pasando en su vientre y añadió que tampoco se había realizado controles prenatales.

Londoño, quien es madre de otros dos niños, dijo que no estaba esperando tener un tercer hijo. El sorpresivo hecho lo toma como una "bendición" y aunque sea inesperado, ama al bebé recién nacido al igual que sus otros hijos, no obstante, recalca que es "algo que me tiene todavía con incertidumbre porque no estábamos preparados ni con ropa ni con pañales, ni con las cosas del bebé".