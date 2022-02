Estuvo casi 20 años preso por un crimen que cometió su hermano gemelo

Chicago, Estados Unidos

Kevin fue condenado por un asesinato relacionado con pandillas hace 19 años en el lado norte de Chicago, Estados Unidos. Casi una década más tarde, su hermano Karl le confesó la verdad del asesinato.

“Tengo que sacármelo del pecho antes de que me mate”, escribió Karl en una carta en el año 2013 a su gemelo encarcelado, según una publicación de The Guardian. En la misiva, Karl le dijo a Kevin: “Así que me sinceraré y rezaré para que me perdones”.