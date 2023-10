Exitoso impostor: Falso abogado de 28 años ganó más de 20 juicios sin título, ni formación jurídica

Kenia

Hay historias de la vida real que superan la ficción de las películas o a veces son tan sorprendentes que las inspiran. En esta ocasión, se dio conocer el caso de un abogado “falso” de Kenia que, según informes, ganó 26 juicios a pesar de no tener formación jurídica.

Lo más curioso de este asunto no es el hecho de que haya ejercido como letrado sin los estudios necesarios, sino que ganó todos los casos que ha defendido. El acusado llegó a representar a 26 clientes en el Tribunal de Apelaciones y el Tribunal Superior de Kenia sin que nadie sospechase absolutamente nada y llevándose todos los procedimientos judiciales.

Según la BBC, el hombre era un “enmascarado” que había robado la identidad de un verdadero abogado llamado Brian Mwenda Ntwiga. El nombre del presunto impostor, según la Sociedad de Abogados de Kenia (LSK), es Brian Mwenda Njagi.

Esta noticia se dio a conocer después de que la sucursal de LSK en Nairobi advirtiera al público sobre Najagi. En una publicación en la plataforma X, la empresa mencionó: “La sucursal desea notificar a todos los miembros de la sociedad y del público que Brian Mwenda Njagi no es un abogado del Tribunal Superior de Kenia. En los registros de la sociedad, tampoco es miembro de la Rama”.

La firma de abogados comentó que el impostor pudo acceder de manera delictiva a su portal web, autenticó una cuenta con un nombre parecido al suyo, luego alteró algunos detalles como la dirección de correo electrónico asociada a la cuenta y cambió las fotos por las suyas.

LSK fue informado de esta situación en septiembre, cuando Ntwiga (el real) se contactó con ellos por qué no podía acceder a su cuenta en el portal. “Nos comunicamos con el abogado Brian Mwenda Ntwiga, quien confirmó que no había solicitado un certificado de práctica desde su admisión, ya que había estado trabajando en la Oficina del Fiscal General y no requería un certificado de práctica”, mencionaron en un comunicado.