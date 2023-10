"¡Los grabaron!": Pareja tenía relaciones sexuales en una playa llena de turistas

Cargando...

Colombia

Una pareja generó conmoción en redes sociales en una playa de Cartagena, en Colombia, cuando se dejaron llevar por la pasión y sostuvieron relaciones íntimas dentro del mar en presencia de cientos de turistas.

El hecho está causando polémica puesto que, en el sitio estaban familias completas disfrutaban del sol en compañía de niños y niñas que se recreaban en el popular destino turístico.

Quienes se encontraban en la isla de Cholón, en el Caribe colombiano, el pasado fin de semana se llevaron una desagradable sorpresa al presenciar el momento de intimidad entre los enamorados, que tenían relaciones sexuales sin el menor temor a ser vistos.

La pareja actúo sin pudor alguno, siendo grabados por varios testigos que se encontraban en aquel momento. En el clip se ve a ambos enamorados besarse apasionadamente ante las miradas desconcertadas de los turistas.

Una vez que el clip fue viralizado en redes sociales, generó indignación entre los miles de usuarios que lo compartieron, esto debido a que en el sitio había varios niños que disfrutaban del mar y la playa.

"Tan caro será rentar un hotel, se ve qué hay niños allí, ¡dang!"; "Ya no hay respeto, ni discreción, son acciones repudiables"; "El que anda caliente no le importa, no respeta"; "Eeee ave María hombre, eso sí es ser mucho muerto de hambre ¿No tiene para pagar una pieza con un jacuzzi?", son algunos de los comentarios.