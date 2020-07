Extirpan un gusano vivo de la garganta de una mujer

Cargando...

Tokyo

Una mujer acudió al hospital aquejada de una sensación desagradable en el fondo de su garganta. Cuando los médicos la revisaron, se dieron cuenta de que tenía un gusano vivo de 4 cm de largo y moviéndose en su amígdala izquierda.

Según una revista médica, la pequeña criatura probablemente se alojó en la amígdala de la paciente cuando degustó unos platos de pescado crudo en Tokyo, Japón.

La especie arrancada de su garganta era un gusano redondo de nematodos, según el estudio de caso en The American Medical Journal of Tropical Hygiene and Medicine.

El diario dijo que la paciente había sufrido unos cinco días de irritación y dolor en el lado izquierdo de su garganta después de comer una variedad de sashimi, un manjar japonés tradicional de pescado crudo.

En las imágenes, se puede ver la cutícula transparente desprendida del cuerpo del gusano. El diario dijo que los síntomas de la mujer mejoraron rápidamente después de que los médicos eliminaron el gusano con pinzas.

El gusano redondo en su caso fue descrito como un tipo Pseudoterranova azarasi. Este puede desencadenar infecciones desagradables en el estómago de los pacientes, generalmente después de que los comensales consuman larvas de peces marinos crudos o poco cocidos.

Se sabe que una infección con el gusano causa "síndrome de hormigueo en la garganta" y tos. La nota del caso advierte que los médicos de todo el mundo deben estar alertas a los gusanos.

El consumo de pescado crudo, como sushi y sashimi, se ha vuelto más popular y el número de casos reportados está aumentando en todo el mundo, anotaron los autores.