Familia vence prejuicios adoptando a un niño blanco sin hogar

La adopción es un proceso complejo, a veces incluso traumático. Esto aplica para todos los involucrados, ya que las familias también deben adaptarse y vivir momentos difíciles. Así ocurró con el pequeño Andrew, que en aquel entonces tenía 10 años de vida.

Fue rechazado en varias oportunidades, mientras sus hermanos encontraban hogares definitivos. Su expediente de conducta no era atractivo para otros padres, así que simplemente lo descartaban. Estuvo en el hogar desde los 6 años, hasta que fue enviado a uno momentáneo, con la familia Gill.

“Durante su primera semana con nosotros, se sentó en su habitación con la puerta cerrada y miró fotografías antiguas. No quería hablar “. Poco a poco, con mucho amor, fueron conociéndose hasta que le ofrecieron quedarse para siempre. “El amor no tiene color”, dice Andrew, que ahora es un niño feliz, como siempre debió ser.

Para muchos es algo extraño ver a una familia afroamericana adoptando a un pequeño “blanco”. A todos ellos les decimos que el amor es siempre lo más importante, que no importa cómo luzcas, de dónde vengas o cuánto tengas.

Esta historia de amor comenzó con un tímido Andrew siendo invitado a jugar videojuegos por su (ahora) hermano Joc. Desde entonces se convirtieron en mejores amigos, hermanos reales, más allá de los tonos de piel, colores, descendencias. ¡Eso ya no importa!

Cuando Andrew confirmó que sí quería formar parte de la familia, le hicieron una fiesta de bienvenida, donde abundaron las sonrisas.

“Nuestra mentalidad era que lo ayudaríamos hasta que encontrara su hogar para siempre. Pero después de que la segunda adopción no funcionó, me di cuenta de que Dios puso a Andrew en nuestras vidas por una razón. Dios se aseguró de que la adopción no funcionara para que pudiera regresar con nosotros. Desde el principio, Andrew siempre ha dicho ‘Gracias por aceptarme’, ‘Gracias por no rendirse conmigo’. La gente leía su expediente y se asustaba. Pero sabía que era un buen niño que había experimentado mucho trauma “. Relata Dominique.